La lesión del Kun Agüero por la que tendría que ser operado

Por la fecha 30 de la Premier League, Manchester City fue local de Burnley y recibió una muy mala noticia: Se lesionó Sergio Agüero y no pudo completar los 90 minutos de juego. Pep Guardiola decidió que sea titular y el Kun tuvo un aceptable rendimiento. Incluso, cerca del final del primer tiempo, recibió una falta que, luego de ser revisada por el VAR, terminó en penal para su equipo.

Pero, esa jugada fue el final del partido para él ya que sintió una molestia en su rodilla que lo obligó a salir del cotejo. Por él ingresó el brasileño Gabriel Jesús. La preocupación llegó luego de ver la reacción de Guardiola cuando le preguntó al argentino el motivo de su salida. El Kun se tomó la parte de atrás de su rodilla y en las próximas horas saldrá un parte oficial del Manchester City.

Todo parece indicar que el Kun Agüero se rompió los meniscos de la rodilla izquierda y podría ser intervenido quirúrgicamente. En las próximas horas se realizará una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión.

Sin ir más lejos, desde el entorno de Agüero no descartan que haya sufrido la misma lesión que en 2018 en la previa del Mundial de Rusia. En aquella ocasión, se había operado con el doctor Kugat en Barcelona y ahora no sería la excepción. La idea es que el mismo profesional se haga cargo de la intervención.

Todavía no está confirmado, pero el ex Independiente podría estar más de tres meses afuera de las canchas. De esta manera, no se sabe si Agüero podrá estar para la vuelta de las Eliminatorias, que en principio volverían en septiembre como quiere CONMEBOL. En AFA están atentos a esta situación.

Más allá del aspecto negativo de la molestia de Agüero, los Citizens coronaron una goleada 5-0 frente a Burnley que le permitió descontarle dos puntos al líder Liverpool (el domingo empató 0-0 con Everton). Phil Foden -dos-, Riyad Mahrez -dos- y David Silva marcaron los tantos.