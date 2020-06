Zinedine Zidane no quiere polémicas y ninguneó a Gerard Piqué

El director técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, no quiso opinar sobre las críticas de Gerard Piqué y reiteró que al conjunto blanco no le interesa "jugar fuera del campo", negando que los árbitros los estén favoreciendo en esta reanudación de La Liga, y aseguró además que que están "más concentrados que nunca" y que esperan reafirmar su buena línea este domingo ante la Real Sociedad.

"No estoy pensando en estas cosas. Se puede jugar de otra manera, fuera del campo, pero nosotros desde luego no lo hacemos. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos, el club que somos, y lo que queremos es jugar en el campo. Si estamos preparados, podemos hacer muchas cosas buenas. No voy a opinar de uno o de otro, cada uno puede hacer lo que le interesa", declaró en conferencia de prensa.

Tras el empate ante el Sevilla, el central del Barcelona Gerard Piqué aseguró que ya no dependían de ellos mismos y que iba a ser "muy difícil ganar esta Liga" y que, visto lo visto en las dos últimas jornadas, "el Real Madrid va a ser muy complicado que pierda puntos".

Sin decirlo, Piqué hacía referencia al partido que Real Madrid le ganó por 3 a 0 a Valencia. Cuando el encuentro estaba 0 a 0, Rodrigo Moreno abrió la cuenta para el equipo Che y, tras revisarlo en el VAR, el árbitro lo anuló por supuesta posición adelantada de otro futbolista valenciano, aunque las imágenes dejaron lugar a la polémica porque el offside no era claro.

Sin embargo, el técnico blanco no quiso opinar. "Digan una cosa u otra, cualquier jugador, lo que más me interesa es el partido de mañana. Tengo mi opinión, pero no voy a hablar de lo que dijo Piqué. Solo quiero pensar en el partido, porque es lo que nos anima a nosotros", aseguró, antes de negar presuntas ayudas arbitrales. "No. Soy muy directo. No creo", apuntó.