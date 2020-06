Klopp: "Aún no somos campeones y lo sabemos"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró, días antes de la vuelta de la Premier League, que aún no son campeones y que lo saben, por lo que van a intentar ganar todos los partidos posibles.



"He echado mucho de menos el fútbol, es increíble", dijo Klopp en una entrevista con la cadena británica BBC. "Sé que no es lo más importante en la vida, pero es mi pasión. Espero que la gente lo espere con las mismas ganas que nosotros".



Cuando la Premier se reanude el próximo 17 de junio, el Liverpool partirá como líder de la clasificación con 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Si los de Guardiola caen con el Arsenal en su primer partido y el Liverpool vence en su debut, los de Klopp ganarán su primera liga en 30 años.



"Está genial pensar en ello, pero aún no somos campeones y lo sabemos. Sabemos que estamos cerca, pero estar cerca no es estar ahí aún. Hay 27 puntos por jugarse e intentaremos llevárnoslos todos", apuntó el germano.



Sobre un posible desfile para celebrar el título, Klopp indicó que se hará cuando sea seguro hacerlo.



"Si nos convertimos en campeones, cualquier celebración que sea posible la haremos de forma interna y luego con nuestros aficionados en el momento en el que se nos permita hacerlo", dijo Klopp.



"Te puedo prometer que si eso pasa, habrá un desfile también. Cuando sea. Solo necesitamos un día en el que pueda todo el mundo y lo haremos".