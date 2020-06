Dura denuncia por racismo contra Maxi López: "Me decía negro de mier..."

Marcelo Benevenuto es un futbolista que juega de zaguero en el Botafogo y que hundió a Maxi López con una revelación inesperada. El central brasileño se enfrentó al argentino en un partido entre Vasco Da Gama y Botafogo que terminó 1-1, pero que dejó marcado a Benevenuto.

En diálogo con Canal TF, Benevenuto confesó: "Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mierda".

Noticias Relacionadas Un ex jugador de River aseguró vivir con temor y encerrado en Estados Unidos

"Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Me controlé todo el partido pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: 'Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado'", concluyó.