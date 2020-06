Cinco jugadores preparan las valijas para irse de Colón

Al menos cinco jugadores preparan las valijas para abandonar Colón de Santa Fe, a partir de que sus contratos finalizan el martes 30 del corriente y no hay competencia definida, a raíz de la pandemia de coronavirus.



Según lo revelado al portal ‘Sin Mordaza’ por allegados a la institución ‘sabalera’ hay “cinco jugadores que, casi con seguridad, no seguirán en el plantel”.



Son los casos de Gastón Díaz, Guillermo Celis, Mauro Da Luz, Matías Fritzler y Damián Schmidt.



Mientras tanto, el mediocampista Fernando Zuqui no tiene garantizado seguir, más allá de que el DT Eduardo Domínguez habría otorgado el visto bueno para que continúe.



Lo cierto es que Estudiantes de La Plata, club dueño de la ficha del jugador, afirma que Colón está obligado a hacer uso de la opción de compra del jugador, algo que los santafesinos niegan.



También está lejos de continuar el volante paraguayo Marcelo Estigarribia, aunque “solamente por una mera cuestión económica”, expresó un vocero consultado.



El plantel ‘sabalero’ se halla actualmente de licencia, otorgada por el preparador físico Pablo Santella, en virtud de que aún no existe un panorama claro en relación a la vuelta al fútbol, a partir del brote del coronavirus, que paralizó la competencia oficial en marzo pasado.