¿En qué anda Boca?

Boca, último campeón de la Superliga, también se ve afectado por la pandemia del Covid-19 y no disputa un encuentro desde mediados de marzo, cuando venció 4-1 a Godoy Cruz en Mendoza por la primera fecha de la Copa Superliga. Una semana después se decretó la cuarentena totalmente estricta en todo el país, se suspendió el fútbol y los equipos aún no volvieron a las prácticas.

¿Cuándo vuelve a los entrenamientos?

Es la gran duda de todos los clubes del fútbol argentino. Países vecinos como Uruguay y Paraguay ya presentaron protocolos a las autoridades y empezaron a entrenarse de cara a una nueva temporada. En Argentina aún está todo en el aire, aunque algunos creen que podría ser posible que, a mediados de julio, los planteles puedan practicar en grupos reducidos. Si bien todo es muy incierto por la evolución de la pandemia, cierto dirigentes vaticinaron que a fines de septiembre podría volver la competencia oficial. Durante todo este tiempo, los jugadores de Boca tratan de ponerse lo mejor posible en los físico en sus casas deseando poder hacerlo pronto en Casa Amarilla. Pero todos saben que no es lo mismo que llevarlo a cabo en el lugar indicado, tener el contacto con la pelota y los compañeros.

Los rumores del mercado de pases

Como sucede en todas las pretemporadas, surgen rumores en Boca sobre los jugadores que continúan y los que podrían irse del club.

La dirigencia ya le comunicó a Marcos Díaz que no le renovarán el contrato y es una de las bajas para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, quien desea que sigan Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano. Hubo algunos sondeos por Bebelo Reynoso, pero los directivos, por el momento, no tienen intenciones en traspasarlo. El que estaría a un paso de irse al Atlético Mineiro, donde dirige Jorge Sampaoli, sería el paraguayo Junior Alonso. El central firmaría con el equipo brasileño hasta 2024. También el club va a analizar qué sucederá con Sebastián Villa, a quien su novia lo denunció por violencia de género.

Hay varios jugadores que todavía no se definió qué pasará, como Mateo Retegui, que estuvo a préstamo en Estudiantes y todo parece indicar que vuelve al club de La Ribera. Algo similar ocurre con Agustín Rossi, pero Lanús quiere contar con el arquero para el próximo torneo y deberá comenzar con las negociaciones. Sebastián Pérez también debe regresar, pero todo indica que se iría.

Los xeneizes sueñan con traer a Mauricio Isla y a Edinson Cavani. Sin embargo, desde el lado económico no será fácil lograr el sueño de que se pongan la camiseta de Boca.

Con el fútbol argentino detenido, el último campeón del fútbol argentino de a poco va pensando cómo armará el plantel para el futuro regreso a las canchas. Por el momento, es todo muy incierto y no se han presentado ciertos protocolos como para que las autoridades gubernamentales los analicen. Un grupo de dirigentes planteó trasladar a los planteles hacia las provincias donde no hay casos de Coronavirus, pero fue una idea que no tuvo aceptación y la descartaron.

Nadie sabe qué sucederá mientras la pandemia acecha a todo el mundo. Por el momento, muchos clubes de la Argentina están comenzando a sufrir grandes problemas económicos que se verán reflejados a la hora de renovar los contratos de sus jugadores o de intentar reforzar sus equipos para que sean más competitivos. Habrá que esperar a que la cantidad de contagios diarios disminuyan y la AFA acepte o presente algún protocolo para que, al menos, los equipos puedan entrenarse en sus clubes de forma gradual.