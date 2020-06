Bomba en Italia: la razón por la que Cristiano piensa en irse de la Juventus

La derrota frente a Napoli en la final de la Copa Italia, por penales el pasado miércoles, significó un duro golpe para la Juventus. Tanto, que puso en duda la continuidad de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, y su DT, Maurizio Sarri. La vuelta del portugués a la actividad no ha sido la esperada y desde su entorno brotan las versiones de una mala relación con el entrenador.

Según apuntan desde Italia, el ex Real Madrid no está de acuerdo con el estilo de juego del estratega italiano, sobre todo porque no se siente cómodo jugando en la posición de centrodelantero. Al portugués se lo vio fastidioso en la semifinal ante el Milan del viernes pasado y durante el partido ante Napoli se volcó a la banda izquierda, dejando en el centro del ataque a Paulo Dybala.

Por primera vez en su carrera CR7 perdió dos finales consecutivas (la anterior fue la Supercopa italiana) y ante eso se está planteando su continuidad en la Vecchia Signora. Los diarios La Gazzetta dello Sport y Calciomercato aseguran que Cristiano, quien tiene contrato hasta 2022, puso como condición para seguir en el club ganar un título.

Juventus marcha líder de la Serie A, torneo que viene ganando de manera consecutiva en las últimas ocho ediciones, pero por apenas un punto de ventaja sobre la Lazio cuando restan 12 fechas. Además, está en octavos de final de la Champions, el gran objetivo del club desde hace ya varios años, aunque su continuidad está en duda ya que perdió el partido de ida ante el Olympique de Lyon en Francia.