La desconocida razón que motiva a Del Potro para no retirarse

Mañana se cumplirá un año del último partido de Juan Martín Del Potro en un torneo ATP, fue en Queens con victoria sobre Denis Shapovalov por un ajustado 7-5 y 6-4. Esa tarde, un resbalón agudizó su lesión en la rótula derecha y no pudo volver a competir.

Se operó en Barcelona con el médico español Ángel Ruiz Cotorro e intentó regresar dos veces, la primera en octubre para el ATP de Estocolmo, pero los dolores persistían, tampoco estuvo por esa lesión un mes después, en noviembre para jugar en el Parque Roca de Villa Soldati una exhibición con el crack suizo Roger Federer, y debió ser reemplazado por el alemán Alexander Zverev.

Este año, Delpo pasó nuevamente por el quirófano y así llegó a seis cirugías, sumadas las tres en la muñeca izquierda y otra más en la derecha de años anteriores, que conspiraron una y otra vez contra su carrera, que igualmente es brillante. Pero el tandilense nunca se entrega y su incentivo para volver tiene un motivo que fue revelado por el propio tenista.

"Mi papá y mi mamá no me vieron nunca jugar en vivo un Grand Slam. Me han visto jugar Copa Davis acá con mi hermana, ella sí viajó al US Open. Con este tema de la lesión de la rodilla y de la vuelta, ésto de mis viejos es algo que a mí no me deja estar tranquilo, no me deja bajar los brazos. Me hace decir ´yo tengo que volver a jugar´ y tengo que ir con mi mamá y mi papá y decirle a Roger Federer que salude a mis viejos", contó Delpo.

Y agregó: "Jugué tantos años con dolor de muñeca que si tengo que jugar un poco más con dolor de rodilla para cerrar un ciclo como me gusta, hago el esfuerzo".

La irrupción del coronavirus, que mantiene paralizado el tenis desde marzo y hasta agosto, es sin duda algo positivo para Del Potro ya que la pandemia puso a casi todo los tenistas en un plano de igualdad en cuanto a la condición física por la inactividad prolongada.