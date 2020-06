El Inter de Brasil determinó el futuro de Andrés D'Alessandro

La continuidad de Andrés D'Alessandro en Internacional de Brasil está asegurada según admitió hoy el director ejecutivo del club de Porto Alegre, quien considera que entre el argentino y la entidad siempre hubo "un matrimonio perfecto".



"El caso de D'Alessandro es muy especial. Desde que estoy aquí, las renovaciones se dieron siempre al final de la temporada, siempre hubo un matrimonio perfecto", señalo Rodrigo Caetano director ejecutivo del club, al periódico brasileño Lance!.





El dirigente destacó que el ex jugador de River y San Lorenzo es vital para el equipo: "Es un jugador muy importante en el campo y tan importante o más fuera de él. Siempre pospone las negociaciones hasta el último mes del año, pero es obvio que el deseo es que permanezca en Inter".



El contrato de D'Alessandro, de 39 años, finalizará en diciembre próximo y el futbolista adelantó la semana pasada que su despedida profesional está cerca, aunque también deslizó que podría extender su carrera hasta junio de 2021.



"No tengo la menor duda y así es como lo siento. No creo que esté en la cabeza de Andrés tomar otro camino que no sea el del Inter. Por todo lo que representa y todo lo que significa para los hinchas", dijo Caetano.



D'Alessandro jugó 442 partidos para el Inter y señaló 87 goles, siendo campeón seis veces del torneo Gaucho, y también conquistó en una ocasión la Copa Libertadores, las Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank.