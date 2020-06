Polémica: "La serie que Boca eliminó a River en 2004 fue más que la final de Madrid"

Desde el 2000 en adelante, Boca y River se cruzaron en varias oportunidades a nivel internacional. En 2004, se midieron en una infartante semifinal de Copa Libertadores, en la cual se impuso el Xeneize por penales en el Monumental. Algo que para Franco Cángele supera la coronación del Millonario en Madrid en 2018...

"Por emociones en los 180 minutos, la serie de 2004 fue mucho más que la final de Madrid. Por eso se recuerda tanto ese partido", expresó el exjugador del conjunto de Carlos Bianchi.

Tras ese encuentro, Boca cayó en la final con Once Caldas, por penales en Colombia. "Perdimos la final y nadie le dio mucha bola. Se había ganado el partido de la historia hasta ese momento. El haber perdido con Once Caldas no tuvo mucha repercusión", dijo en TNT Sports.

Por otra parte, opinó sobre lo que significa jugar en el Xeneize: “Es difícil sostenerse en el tiempo. En Boca tenés que demostrar todo el tiempo. Depende para quién, la camiseta pesa nada o pesa mucho. En (Juan Román) Riquelme, por ejemplo, es ultraliviana y para otros tiene 20 o 30 kilos. Los clubes grandes no son para cualquiera”.

En ese sentido, siguió elogiando al enganche: “Es el mejor jugador que vi. Tiene una cabeza para manejar todo. Para que un equipo con diez no se note. Es el uno. Fue el uno en Boca". Y sentenció: "Salvando las diferencias con Messi, era ese tipo de jugadores, líderes que se hacen cargo de todo. Cuando ganan es por ellos. Cuando pierden es culpa de ellos".