Barovero defendió a Gigliotti y habló de ¿su regreso a River?

Marcelo Barovero recordó su destacado paso por River y el emblemático penal que le atajo a Emmanuel Gigliotti. También habló de Franco Armani y Esteban Andrada. Además, dejó una puerta entreabierta para un nuevo ciclo en el Millonario.

El flamante arquero del Burgos actualmente está realizando la cuarentena en Monterrey y espera la habilitación para poder viajar a España. Dialogó en Súper Mitre y expresó que en México nunca tuvieron una cuarentena "estricta u obligatoria como en Argentina". Por otra parte, habló de su nuevo equipo y los desafíos que tiene por delante: "Llegar a Europa me ilusiona y me motiva".

"La atajada a Gigliotti no fue la más importante de mi carrera, pero sí marcó el inicio de algo grandioso. Colaboró para todo lo que vino después de esa serie con Boca". Sobre este penal, agregó: "Injustamente se direccionó todo hacia Gigliotti, no fue el único responsable. Después en otra eliminación pasó lo mismo, pero bueno, es mezclar a veces todo".

Destacó el trabajo de Franco Armani, aunque también tuvo palabras muy elogiosas para con Esteban Andrada. Según él, el 'Flaco' "tiene unas cualidades técnicas impresionantes” y “quizá dure poco en el fútbol argentino".

Por último, habló sobre la posibilidad de retornar al Millonario: "Es muy difícil saber si voy a volver o no a River, porque el fútbol es muy cambiante, nunca sabés las necesidades de una y otra parte, pero no descarto, estoy en un puesto, en que puedo darme ese lugar de que puede haber una vuelta, porque el puesto no demanda tanto como la competencia de un jugador de campo".