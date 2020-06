Australia apuesta a ser sede del Mundial 2027

Australia confirmó que se postulará para ser sede de la Copa del Mundo de Rugby 2027 y creó un consejo consultivo con el fin de darle forma al mejor proyecto, según lo anunció hoy el presidente de la unión australiana (ARU), Hamish McLennan.



"El Mundial 2027 es una chance increíble para el rugby y para nuestro país. Expresamos claramente nuestras intenciones de organizarlo y contamos con el apoyo del gobierno y los sponsors. Esperamos tener una propuesta ganadora", dijo McLennan, según informó el sitio France24.



La postulación de Australia cuenta con el apoyo de la Unión Argentina de Rugby (UAR), luego de que el ex Puma Agustín Pichot señalara en abril pasado, cuando todavía era vicepresidente de la World Rugby, que la Argentina no se postularía para ser sede del certamen.



El último Mundial que organizó Australia fue en 2003 en un certamen ganado por Inglaterra, que rompió los sueños locales de levantar la copa Webb Ellis en su tierra, al caer en la final de Sídney en suplementario 20-17 con un drop de Johnny Wilkinson.



La Copa del Mundo de 2027 es percibida como un evento que puede servir para superar las dificultades económicas y deportivas: los Wallabies cayeron a la séptima plaza mundial y la ARU registró un déficit de 7 millones de dólares en 2019.



En principio, Rusia sería el otro candidato a organizar la Copa del Mundo 2027, luego de que se desarrolle en Francia en 2023, una definición que, no obstante, sobre la que recién se avanzará el año próximo.