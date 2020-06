La conmovedora historia del especialista en atletismo que desapareció de Twitter y lo encontraron viviendo en la calle

Joaquín Carmona es uno de los tuiteros más conocidos de España y lo logró informando a través de su cuenta sobre el atletismo de su país desde hace varios años. Casi todos los días, Carmona subía a su cuenta de Twitter alguna información, datos, fotos o videos. Sin embargo el 15 de marzo dejó de publicar y causó preocupación entre sus seguidores, sobre todo ante la escalada de casos de coronavirus en la península ibérica.

Tres meses después de su último tweet, fue encontrado por el periodista Alfredo Varona viviendo en las calles de Madrid, con sus cartones y su colchón. Aquel 15 de marzo se decretó el Estado de Alarma en España. En ese momento él estaba en la estación del ferrocarril de Atocha y la Policía lo desalojó ya que la estación fue cerrada.

Por la pandemia, Carmona se encontró con que todos los sitios en los que se conectaba a través de wifi fueron cerrados, como cafés y bibliotecas, donde también cargaba su computadora portátil. "Quiero volver a Twitter pero es que no puedo", declaró al diario Sport.

"Para mí Twitter es una terapia que me desahoga de todo esto y que me permite escribir de una de mis grandes pasiones como es el atletismo desde que vi ganar a Kratochvilova en el 800 en el Mundial de Helsinki 83 en unas vacaciones en Los Alcázares. Me gustaba todo pero esa carrera se me quedó grabada. Y el hecho de saber que en Twitter entretengo a la gente me lleva a pensar que por lo menos estoy haciendo algo bien", explicó.

Carmona contó que su padre era alcohólico y su madre estaba muy enferma. Con 19 años quedó huérfano y dejó Bilbao para instalarse en Madrid, donde ha llegado a sacar comida de la basura para poder comer. "El colchón en el que duermo lo he encontrado en la calle", reveló.

uD83DuDC68uD83CuDFFD?uD83DuDCBB Joaquín Carmona (@Jokin4318), uno de los mejores tuiteros de atletismo, vive en la calle



uD83DuDE1F Durante el Estado de Alarma y sin internet, no ha podido informar a sus seguidores



uD83DuDDE3? Anoche nos contó su historia en el @partidazocope



uD83DuDCFB #PartidazoCOPE pic.twitter.com/RiuBuuHt7E — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 16, 2020

"Normalmente iba a la biblioteca, me documentaba y ponía tuits desde la calle con el wifi de la biblioteca, sentado en el suelo. Me llenaba leer las reacciones de la gente para hacerme pensar que yo era una persona válida", le contó Carmona a El Partidazo de COPE y radio MARCA. "He trabajado en varios oficios. Empecé repartiendo publicidad, trabajé en una heladería, en correos... Sigo el atletismo desde 1983, es mi deporte favorito", explicó.

Mensaje de @Jokin4318:



GRACIAS de uD83DuDC93



Mañana a petición propia de Joaquín lanzaremos una campaña de ayuda que irá directamente a su cuenta para ayudarle así en su gran labor y poder hacer frente a su situación pic.twitter.com/Cfn21ZefQv — LBDC • WebRun SPORT (@BolsaCorredor) June 15, 2020

Al conocerse su historia, el atletismo español se movilizó para ayudarlo. Varona inició una campaña para recaudar fondos por la cual en las primeras horas ya se habían juntado más de 3.000 euros. El objetivo es alcanzar los 20.000 euros para "cubrir provisionalmente los gastos de primera necesidad para solucionar su situación de inmediato, para posteriormente, tratar de que se incorpore al mercado laboral", reza la campaña.