El excoordinador de las Inferiores de Boca le pegó duro a Riquelme, Cascini y Bermúdez

Oscar Regenhardt fue una persona importante y con mucha trayectoria trabajando en las divisiones juveniles de Boca. Pero su salida, apenas asumió la nueva comisión que encabeza Jorge Ameal, fue desprolija, abrupta y eso dejó una herida difícil de cerrar para el "Choclo", como se lo conoce en el ambiente.

Hoy volvió nuevamente a escena confirmando que el presidente le ofreció seguir en el club al frente de las escuelas de fútbol en el interior, pero que aceptará con la condición de no tomar contacto con una sola persona: Juan Román Riquelme."Le dije que con Riquelme no quiero tener contacto y me respondió que en la escuelitas Román no se puede meter", reveló.

Y siguió: "Yo sé que Riquelme no me quería porque no soy de su riñón. Lo conozco desde que llegó al club y tanto él, como (Raúl) Cascini y (Jorge) Bermúdez, se han comportado con falta de respeto", dijo en diálogo con Cadena 3.

En cuanto a la forma en que le pidieron que diera un paso al costado, contó: "Fui arreglar mi situación, porque me llamó el señor Cascini en carácter de periodista, porque creo que era eso en ese momento y no estaba en la comisión todavía". "Me dice por teléfono que no me iba a tener en cuenta y ojo que también se lo dijo a (Rolando) Schiavi, que era el técnico de la reserva".

"Le pasó lo mismo a (Víctor Hugo) Marchesini, a (Sergio) Saturno, todos con historia en el club. A mí hacía diez días que me habían operado, no estaban al tanto de eso y dieron marcha atrás. No tenía intención de hacerles juicio. Entonces después me llamó el secretario del club, Ricardo Rosica, y me dijo que Jorge (Ameal) quería que yo me quedara", cerró.