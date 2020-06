El ¿palito? y la desazón de Marcos Díaz por la tajante decisión de Boca

Fue una sorpresa la salida de Marcos Díaz de Boca. Si bien todavía pertenece a la institución, el 30 de junio vencerá su contrato y tendrá que buscar un nuevo destino para futuro. Hasta el momento, el arquero no se había manifestado al respecto pero esta tarde rompió el silencio y contó como vive este difícil momento.

"No me arrepiento de haber venido a Boca. Llegué con la ilusión de atajar y demostré que estuve a la altura. Yo no venía a ser suplente de Andrada quería ganarme el puesto. Sabía que estaba en desventaja, pero quería jugar. No me fue como esperaba, pero sé que rendí. Puedo jugar en el equipo que sea porque rendí en un club importante como lo es Boca", expresó en una extensa charla con el canal TyC Sports.

Y acto seguido, continuó su relato pero dejó una frase que puede tomarse como un palito para quienes lo dejan ir sin darle la oportunidad de ganarse el lugar: "Al equipo que vaya me tiene que querer, tanto el club como el técnico, y que me den la tranquilidad del bienestar mío y de mi familia. Uno siempre tiene la ilusión de la Selección Argentina, pero los que están se lo han ganado por sus actuaciones".

El arquero se entrena en Santa Fe y todavía no tiene decidido su futuro. El fútbol español, mexicano y hasta Huracán se metió en la disputa para quedarse con el portero que dejó una reflexión sobre la actualidad, pidiendo que se deje entrenar a los futbolistas: "No todos tienen la suerte de tener un espacio para entrenar y creo que se debería permitir, al menos en grupos reducidos". "Hay muchos compañeros que la están pasando mal y no veo el respaldo que había en otros momentos", cerró.