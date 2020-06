El jugador que sueña con tener revancha en el River de Gallardo

Lucas Boyé fue uno de los tantos juveniles que Marcelo Gallardo le dio rodaje en la primera de River. El entrenador confió en sus condiciones pero con el correr de los partidos perdió mucho terreno y fue cedido a Newell's donde se destacó. Luego su futuro estuvo en Italia, pasó por España, recaló en Grecia y hoy juega en la segunda división del fútbol inglés.

Pero claro, la espina todavía está clavada y su deseo es volver para demostrar todo lo que pueda dar. A sus 24 años juega en el Reading y pide revancha: "Me crié en el club y no pude disfrutar al máximo la oportunidad de jugar ahí".

"Jugaba poco y normalmente la pasaba mal, por eso tomé la decisión de irme. Se filtró mi número de WhatsApp y mi viejo no podía ir a la cancha, porque escuchaba cosas que lo hacían sufrir", contó. Y siguió: "Era muy chico. Padecí muchas críticas, y cuando las cosas no empiezan a salir ya no te ven como que sos chico o una promesa y te empiezan a atacar. Algunos jugadores saben reponerse de todo aquello, pero yo no lo pude resolver".

"Pude disfrutar de un montón de cosas que me dio River, pero no pude disfrutar de jugar al fútbol. Hoy siento que tengo otra experiencia para afrontar ese tipo de cosas de otra manera, por eso también me gustaría volver", finalizó. Teléfono Muñeco.