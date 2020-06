Una estrella contó lo que daría con tal de ver a Messi campeón del mundo

El icono del fútbol búlgaro, Hristo Stoichkov, resaltó que tiene ganas de ver "campeón mundial" con el Seleccionado argentino a "mi amigo" Lionel Messi, de quien dijo que prefiere "no verlo sufrir", y reveló qué estaría dispuesto a dar con tal de ver al rosarino cumplir el único sueño que le falta en su carrera.

"Para ver feliz a un amigo como Lio y que deje de sufrir tanto por no poder ganar un Mundial cambiaría mi Bota de Oro, que conseguí en el Mundial 1994, para verlo a Messi campeón del mundo" manifestó Stoichkov, de 54 años y considerado el mejor jugador de la Copa disputada en Estados Unidos '94.

El otrora delantero búlgaro, figura en el Barcelona en los '90, exhibió así su desilusión por el hecho de que el actual capitán Blaugrana no pudo cumplir aún su sueño de ganar un título mundial con la camiseta celeste y blanca. "Es un mito, todo lo que hizo Lionel en el Barcelona no se va a repetir. No creo que exista otro jugador como él, conociéndolo desde muy pequeño, por eso lo digo y afirmo. Desde que lo conocí a las 12 o 13 años hasta hoy, todo me sorprende", expresó el jugador surgido en el CSKA Sofía al programa 'Super Deportivo' de Radio Villa Trinidad, de Santa Fe.

"Por lo que es como jugador y por la calidad de humano que es. Para mí lo más importante que tiene Messi es su condición humana: su familia, hijos, amigos", destacó. "Están los buenos jugadores, los jugadores excelentes, pero cuando hablás de un 'mito' ya no hay nada mejor que eso. Esta cada vez mas cerca de Dios. No me gusta comparar y decir qué jugador es mejor. No existe un jugador del mundo que tiene seis Balones de Oro. Lo ha ganado todo", elogió.



Stoichkov refirió también que "cada vez que pierde" el seleccionado argentino la crítica recae sobre Messi. "La culpa siempre es de Messi. Nunca se habla de los que están al lado de él y fallan. En Sudáfrica (2010) tenían un equipazo ¿Y dónde acabó y por qué?", inquirió el futbolista que culminó su carrera en la Major League Soccer (MLS) en 2003.

Stoichkov continúa apostando por la calidad del "jugador argentino" y remarcó que en Qatar 2022 el representativo albiceleste tendrá "la última gran oportunidad para ganar la Copa del Mundo en su historia". "Además de Messi, la Argentina tiene a Lautaro Martínez, Paulo Dybala, imagino que Sergio Agüero, el propio Angel Di María. Hay un equipo muy competitivo", consideró.