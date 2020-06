Oberto le abrió la puerta al reencuentro de la Generación Dorada

El ex basquetbolista Fabricio Oberto, campeón olímpico en Atenas 2004 y ex NBA, contó este sábado que la Generación Dorada tiene "la idea" de juntarse en el Mundial de Maxibásquetbol del 2022 en Orlando, Estados Unidos, organizado por Federación Internacional de Maxibaloncesto (Fimba).



"Tenemos la idea de juntarnos para el Mundial de Maxibásquet del 2022 en Orlando. Ya apalabré a varios de la Generación Dorada aunque veremos llegado el momento, también si nos anotarán", adelantó el cordobés en un charla por Zoom con el club José Hernández.



"El gran problema es saber si sobreviviremos a los entrenamientos que nos gustan a todos. Algunos de los chiquitos se pusieron mal por los bloqueos. Tendríamos un equipo competitivo. Sería genial volver a jugar ahí", explicó.



De hecho, entre risas, aseguró que llegarán con Luis Scola, agente libre luego de su salida de Olimpia Milano, Carlos Delfino y Walter Herrmann en "muy buen estado físico".



Por otra parte, el ex campeón de la NBA en San Antonio Spurs apoyó al seleccionado femenino de básquetbol en su pelea por la igualdad de género: "Las Gigantes sacaron un comunicado y creo que todos tenemos que ayudar a que las chicas tengan los mismos derechos. Siempre que hice clínicas fueron mixtas. Es importante que se puedan mostrar porque la rompen toda", afirmó el cordobés.



En la charla virtual participaron 100 chicos y chicas de la institución de Mataderos y duró casi una hora y media.



"Estuve bastante cerca de jugar en Los Angeles Lakers, me faltó poco para un acuerdo y terminé en Washington Wizards. Me hubiese encantado jugar con Kobe Bryant", concluyó.