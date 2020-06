La polémica frase de Kempes contra el club de amigos en la Selección

Mario Kempes, campeón del mundo y emblema de la Selección Argentina, opinó sobre el presente del equipo nacional y disparó contra el famoso "club de amigos". En diálogo por Instagram Live con La Fiesta Pajarito, el Matador no se mostró conforme con la designación de Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste.

"La gente de la AFA le está dando oportunidades a aquellos en los que nunca pensaba. El caso de este chico -por Lionel Scaloni- que tenemos ahora, que estaba en una de las provincias de Valencia y de repente aparece como seleccionador nacional...", comenzó picante.

Y siguió, con un breve elogio al ahora DT argentino: "Pero es bueno que llegue gente con hambre, que no se case siempre con los mismos jugadores. Ha hecho una renovación importantísima. Ojalá le vaya bien". Pero acto seguido, ante la afirmación del periodista de que hay que tener personalidad para llegar, disparó: "O ser amigo de los amigos y a lo mejor te ponen. Que después salga cómo salgo, ese es otro tema".

No es la primera vez que Kempes habla sobre este tema, luego de las dos derrotas en las finales de la Copa América, también había dicho algo similar: "Estos jugadores forman parte del club de amigos de Messi, dentro de la cancha no se nota para nada, porque falta coordinación, no hay ayudas y no existe el sacrificio por el compañero".

"Porque que yo sepa los amigos se ayudan, a no ser que lo hagan por la noche jugando al Nintendo o lo que sea, cuando nadie los ve. Si esta es una selección de amigos y vamos cambiando de entrenadores, ¿habrá alguien que se anime a sacar a alguno de estos amigos?", cerró.