Sigue el escándalo en Italia: Balotelli ahora demandará al Brescia

El delantero italiano Mario Balotelli, del club Brescia, le envió a la entidad una petición oficial para que se le pague el sueldo de marzo, informó hoy el diario La Gazzetta dello Sport.



Balotelli pide a la institución el pago completo del sueldo de marzo, período en el que el se ejercitó en su casa siguiendo las órdenes del cuerpo técnico del club, pese a que la competición de la Liga estuvo parada a causa de la pandemia del coronavirus.



Según el diario, Brescia deberá realizar el pago del sueldo de ese mes a sus jugadores en los próximos 29 días, a no ser que llegue a un acuerdo personal con algunos de ellos.





Es un nuevo capítulo en una relación entre Balotelli y el Brescia que se rompió hace algunas semanas, después de que el jugador no acudiera a entrenar y aludiera a un problema gástrico, algo de que su club no estaba avisado previamente.



El club, que contrató a Balotelli el pasado verano, está muy molesto con la actitud del delantero italiano y llegó a pedir la semana pasada una rescisión unilateral de su contrato, que expira el 30 de junio.



Brescia no comentó públicamente la petición recibida por Balotelli, jugador que sigue apareciendo en la lista de los empleados bajo contrato con el club.



'Súper Mario', como es apodado en Italia, regresó a Brescia, el club de su ciudad, en el verano de 2019 tras unas experiencias en Francia con Niza y Olympique de Marsella, informó la agencia EFE.