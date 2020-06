Messi-Lautaro Martínez: la dupla que ilusiona a Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino de fútbol, avaló hoy la posibilidad de que Lautaro Martínez “juegue junto” al crack Lionel Messi, a partir del nítido interés que Barcelona tiene para contratar al delantero bahiense.



“Sería positivo que Messi y Lautaro (Martínez) jueguen juntos” se ilusionó el técnico santafesino, de 41 años.



En este mercado de pases, signado por la pandemia del coronavirus, Barcelona apuesta sus fichas para llevarse al atacante del Inter. Aunque la institución italiana estableció una cláusula de salida de 111 millones de euros y las negociaciones aún no se cerraron.

Lionel Scaloni mano a mano con #TNTSportsEnCasa uD83CuDFE0



uD83DuDDE3 "Sería positivo que Messi uD83DuDD1F y Lautaro Martínez jueguen juntos"

uD83DuDDE3 "La operación de Lautaro no debe ser fácil"

uD83DuDDE3 "Lisandro Martínez puede jugar en el medio o también de central, está en la órbita" pic.twitter.com/pc6ZR2jXSA — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) June 12, 2020





“La operación por la compra de Lautaro (Martínez) no debe ser sencilla”, sostuvo el DT a la señal TNT Sports.



Scaloni ve potable la chance de que el tándem Messi-Martínez se aliste desde el arranque en el representativo albiceleste, aunque no consideró prudente agregar a ese núcleo ofensivo a jugadores como Sergio Agüero y Lucas Ocampos, todos juntos.



“Y quién defiende ahí, ja” inquirió el entrenador, que luego completó su idea: “Tenemos una mayoría de jugadores con porte ofensivo, pero tenemos que buscar un equilibrio. Últimamente jugamos con (Giovani) Lo Celso ahí en el medio, hay que ir viendo”, describió.



El técnico argentino resaltó que es posible “defender mal teniendo diez jugadores defensivos y defender bien teniendo diez ofensivos”, ensayó.



Scaloni elogió al mediocampista Ocampos, de buen presente en el Sevilla español. “A (Lucas) Ocampos le llegó su oportunidad y la supo aprovechar. Tiene que seguir de la misma manera” dijo el DT sobre el ex valor de River Plate.



El entrenador también comentó que otros jugadores “están en la órbita” para ser convocados. El ex ayudante de Jorge Sampaoli consideró que Lisandro Martínez (Ajax) es una alternativa “que puede jugar como central o en el medio. Lo estamos viendo”, confesó.



Scaloni también destacó a los futbolistas de River, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, a quienes calificó como “jugadores interesantes” para seguir.