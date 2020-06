Lo comparan con Messi, podría enfrentarlo mañana y uno de sus entrenadores pide tranquilidad

El argentino Daniel Pendín, segundo entrenador del Mallorca de España, fue el responsable de promover a la joven promesa Luka Romero al plantel profesional pero se opone a las comparaciones con Lionel Messi y pidió tener "tranquilidad" ya que tiene apenas 15 años.

"Vi que lo comparan con Messi pero no creo que vuelva a existir otro como él o como Maradona. Hay que tener tranquilidad", remarcó Pendín sobre su compatriota Luka Romero, quien fue promovido el pasado 1 de junio al primer equipo.

Pendín, principal ayudante del DT Vicente Moreno en Mallorca, se encarga de observar a los juveniles de la cantera y conoce a Romero desde los 12 años.

"Es zurdo, muy dinámico y 'bicho'. Pasaron tres años desde la primera vez que lo vi y también creció físicamente. Hay que tener tranquilidad. Tiene que aprender pero lo importante es que le veo humildad", destacó el rosarino en una entrevista con Télam.

Romero, hijo de Diego, ex jugador de Quilmes y Atlético de Rafaela, nació en México durante el paso de su padre por el fútbol de aquel país pero a pesar de tener también la posibilidad de ser citado por España su deseo es jugar con la "albiceleste" y así lo reafirmó en una entrevista que concedió hace poco al sitio oficial de la AFA.

Cuando Romero fue promovido al primer equipo, los diarios españoles y mexicanos especularon con un posible debut ante Barcelona pero Pendín remarca que lo llevarán "de a poco".

"Se le ve pinta y físico de jugador. Acá lo cuidamos y lo ponemos de a poco porque en el plantel tenemos jugadores físicamente fuertes y rápidos. La velocidad de la Primera no tiene nada que ver con la de su categoría. Acá no tiene tantos espacios", explicó sobre el prometedor proyecto que ya tuvo la oportunidad de debutar con el seleccionado argentino en el sudamericano sub 15 que se disputó en diciembre en Paraguay.

"Seguramente en la selección de Argentina también aprenderá. Cada entrenador lo va a pulir y lo hará mejor jugador. Hay que tener tranquilidad y no volverse locos", concluyó.