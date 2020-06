Uno sigue y dos no: el futuro de Rey, Ayoví y Brunetta en el Tomba

En los últimos días, se habló de la posibilidad de que Juan Brunetta siga su carrera en Boca o en River. El delantero de Godoy Cruz apareció en el radar de Marcelo Gallardo, pero también apareció el sondeo desde Boca.

Sin embargo, Brunetta va a seguir en el Tomba por una temporada más y será una de las cartas importantes en el equipo de Diego Martínez, quien asumió para reemplazar a Mario Sciaqcua.

Además de aparecer en los radares de Boca y River, Brunetta despertó el interés de Racing GENK, un club belga que ofreció cerca de 4 millones de dólares para quedarse con su pase. Sin embargo, la negociación no prosperó.

Las malas noticias para Godoy Cruz son que Rodrigo Rey y Jaime Ayoví, dos referentes del plantel, no van a seguir en el club mendocino de cara a la próxima temporada. Todavía no tienen definido dónde van a jugar, pero no va a ser en el Tomba.