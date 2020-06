De colección: Maipú lanza una espectacular camiseta retro

View this post on Instagram

u00a1Tenemos una gran noticia! #DeportivoMaipu00fa comenzu00f3 el camino hacia su centenario y junto a @leatixindumentaria elaboramos la primera #Camiseta ud83cudfbd de la lu00ednea #Maipu00faRetro. Es una ru00e9plica de una utilizada hace 50 au00f1os y tiene una particularidad: el modelo se usu00f3 en la temporada 64, donde la vistieron Roque u201cChivou201d Avallay (hizo 20 goles) y el gran Pedro Norberto Palazzo; pero tambiu00e9n se usu00f3 en la temporada 77/78, en esta oportunidad vestida por ejemplo por un emblema de nuestra instituciu00f3n, Carlos Cu00e9sar Sperdutti y Franco Averza. Una camiseta hermosa y con mucha historia. Es roja y la banda cruzada blanca recorre toda la camiseta, tanto en el frente como en la espalda. Los tres colores del club estu00e1n representados porque cuello y mangas son negros. Las primeras 50 camisetas vendru00e1n con el 1er tomo de #CruzadoCorazu00f3n de regalo (donaciu00f3n de Daru00edo Pizzolatto y Federico Bernu00e1, autores del libro). Pronto te diremos cuu00e1ndo sale a la venta y cu00f3mo hacu00e9s para obtenerla. u26abu26aaud83dudd34 #Maipu00faRetro #SomosMaipu00fa