Ameal, saca pecho: "La cancha de Boca va a potenciar a la Selección"

Lionel Scaloni abrió el debate sobre la localía de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador expresó el deseo de jugar en La Bombonera y su declaración generó revuelo teniendo en cuenta que no nombró al Monumental, estadio que habitualmente alberga al equipo nacional.

Ante esto, Jorge Amor Ameal sacó pecho y habló al respecto en TyC Sports. "Si todo el mundo dice que la Bombonera tiembla, no me caben dudas de lo que genera nuestra estadio. Y eso no va en detrimento de ninguna otra cancha. Yo hablo de mi estadio, que consideramos que es el mejor. Si juega en nuestra cancha, la Selección se va a potenciar", dijo.

Y acompañó su respuesta con una declaración de Messi: "Si el capitán, hablo de (Lionel) Messi, habla de La Bombonera, quiere decir que el pensamiento es unánime. No es para crear una discusión, todas las canchas son lindas, son buenas donde se practique el fútbol, pero creemos que la mejor es la nuestra".

¿Qué dijo Messi? Antes de lograr la clasificación al Mundial de Rusia, Argentina se mudó a la Boca y la Pulga confesó haberse sentido a gusto jugando en ese estadio: "Jugar en La Bombonera me encantó, fue algo muy especial. Fue la primera vez que mis nenes iban a la cancha y siguieron cantando hasta afuera".