Javier Pastore, en la mira de un equipo de la MLS

El futbolista argentino Javier Pastore, quien no será tenido en cuenta en la Roma, según lo anticipó esta semana el club de la capital italiana, es uno de los objetivos de la nueva franquicia de la liga estadounidense de fútbol (MLS) Inter Miami, propiedad del ex jugador inglés David Beckham.



Según lo señaló el sitio FootMercato, el Inter Miami estaría interesado en comprar al cordobés Pastore para reforzar el equipo, promovido a la MLS este año.





Pastore estaría con deseos de sumarse a la franquicia del estado norteamericano de Florida, luego de que esta semana la Roma anunció que pretende reducir su presupuesto de fútbol y que no tendrá en cuenta a los tres argentinos del equipo para la próxima temporada (los otros dos son Diego Perotti y Federico Fazio).



El Inter Miami iniciará en los próximos días los contactos con Marcelo Simonian, el representante de Pastore, de 30 años y ex jugador de Talleres de Córdoba, Huracán, Palermo de italia y París Saint Germain (PSG) de Francia.



El Inter Miami había jugado sólo dos cotejos y en ambos había sido vencido en la MLS, suspendida en marzo último a causa de la pandemia de coronavirus, y en el plantel están los argentinos Nicolás Figal (ex Independiente), Julián Carranza (ex Banfield) y Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata), mientras que el entrenador de arqueros del equipo es Sebastián Saja (ex San Lorenzo y Racing).