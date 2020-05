Huracán: sigue incertidumbre por falta de pago de salarios

Carlos Araujo, marcador de punta de Huracán, remarcó hoy que los jugadores que enviaron carta documento para reclamar por falta de pago de salarios lo hicieron “al no tener respuestas” de la dirigencia de la entidad de Parque de los Patricios.



“Mandamos las cartas documento al no tener respuestas de los dirigentes. Para que los hinchas sepan la verdad”, resaltó el experimentado lateral derecho, de 38 años.



Araujo, ex Racing, Newell’s y Atlético de Rafaela, entre otras instituciones, integra el núcleo de diez futbolistas del ‘Globo’ que hicieron una visita al Correo y reclamaron al club el pago de los salarios caídos.



“La deuda es anterior a la pandemia (coronavirus). Se nos deben parte de enero y parte de febrero”, aclaró el jugador en declaraciones al programa ‘Closs Continental’ (AM 590).



Araujo apuntó que “no hay diálogo” con el presidente Alejandro Nadur, quien prefirió tomar “la decisión de pagarles a los que continúan en el club” más allá del 30 de junio, antes que “saldar la deuda con quienes tenemos contratos que se vencen este semestre”, destacó.



En la misma situación que el marcador de punta están sus compañeros Nicolás Romat, Gonzalo Bettini, Mauro Bogado, Adrián Calello, Rodrigo Gómez, Juan Ignacio Vieyra, Joaquín Arzura y Javier Mendoza. También mandó carta documento por sueldos impagos el arquero paraguayo Antony Silva, cuyo vínculo finalizará en diciembre próximo.



“Creemos que si hubiese intención de arreglar la situación ya se hubiera hecho antes”, sostuvo Araujo, que también confesó que “por lo que sabemos, solamente Independiente y San Lorenzo están más o menos igual que nosotros”, dijo.



El defensor consideró que, a partir del lunes, “estaríamos en condiciones de solicitar la libertad de acción, pero todavía seguimos esperando una ventana de diálogo”, reflejó.