Salen a la luz los videos que usó en su defensa Sebastián Villa

El delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, declaró ayer tras ser denunciado por violencia de género por su ex novia Daniela Cortés, donde hizo una contradenuncia al asegurar que fue extorsionado por ella, y hoy salieron a la luz algunos videos que usó en su defensa.

Sebastián Villa declaró ayer ,su defensa aporto una serie de videos.

En el 1° se escucha una charla telefónica de Cortes con su madre

"Déjalo en paz,te lo suplique! me vas a mandar al cementerio! si no te quiere hablar no le hables" le dice en un momento de la comunicación

"Daniela me golpea... Cojo mi maleta, empaco mis cosas y Daniela me mete una patada, me hace un raspón en la pierna, me revolea toda mi ropa. No obstante, cojo mis cosas, termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá. Ahí Daniela me pidió 12.000 dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero, iba a publicar lo que ella publicó y así dañar mi carrera, y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia", relató Villa en parte de su discurso.

"Daniela me tira una vela, y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte, lo pongo en mi bolso", continuó haciendo mención a los minutos previos a irse a la casa de Juan Fernando Quintero.

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda

Ahí llegó el momento del posteo en las redes: "Daniela publica lo que ya me había dicho si no le daba las sumas de dinero que mencioné". Y aseguró que jamás hizo un llamado para lastimar a una persona, ni a Daniela, ni su familia, contrariamente a lo que había detallado ella: un contacto con un sicario y una amenaza con hacerle daño a su hija.

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría

El descargo final: "Yo nunca he ejercido ningún tipo de violencia contra Daniela. Desconozco esas fotos, y tampoco le pegué a otras mujeres en mi vida", finalizó el colombiano.

Villa declaró ayer por videollamada ante la fiscal Verónica Pérez, en la causa en la que también interviene el juez de Garantías 7 de Lomas de Zamora, Horacio Hryb, con sede en Ezeiza. En el marco de ese expediente, el futbolista del seleccionado colombiano será indagado el 13 de mayo.