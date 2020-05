Cinco historias que hicieron de Carlovich un personaje distinto

Tomás Felipe Carlovich fue asesinado a los 74 años y el fútbol argentino está de luto. El Trinche es un mito que se construyó con la pelota en sus pies, con la que llegó a ser uno de los mejores de la historia sin la necesidad de jugar en un club grande ni emigrar al exterior.

Pero además de su calidad futbolística, a Carlovich lo envuelven otras historias que lo hicieron aún más grande, siempre con perfil bajo y sin olvidarse, jamás, de sus humildes orígenes.

Aquí, cinco anécdotas de una leyenda.

El día que bailó a la Selección

El 17 de abril de 1974, la Albiceleste que dirigía Vladislao Cap enfrentó a un combinado de Rosario en medio de su preparación para el Mundial de Alemania. En el Coloso del Parque Independencia jugaron cinco de Central, cinco de Newell's y el Trinche, que frotó la lámpara junto a Mario Kempes, paseó a los rivales. En el entretiempo, con el 2-0, pidieron que lo saquen de la cancha y terminó 3-1.

¿Rechazó a la Selección para irse a pescar?

Se dice que el histórico DT campeón del mundo César Luis Menotti, también rosarino, lo quiso sumar al plantel Albiceleste y este se negó por tener un compromiso personal. "La respuesta que me dio fue que no pudo regresar porque el río estaba alto", reveló el Flaco. Sin embargo, Carlovich lo desmintió en TyC Sports. "Se inventaron muchas cosas de mi vida... ¡jamás fui a pescar! ¿Qué jugador, y más un medio pelo como yo, no querría vestir la camiseta de Argentina?", contó.

El doble caño, marca registrada

El mito creado a su alrededor lo puso como inventor del túnel por duplicado, de ida y de vuelta, así como el que le hizo a Pancho Sá antes del golazo a la Selección. Es realista que es una jugada prácticamente improductiva, puesto que se vuelve al lugar anterior, pero de esas que embellecen el juego. Él, por su parte, le restó relevancia. "Algún caño de ida y vuelta habré hecho, pero no es para tanto", dijo.

El único video del Trinche jugando

El director Carlos Galettini grabó un partido de Central Córdoba como visitante de Deportivo Armenio (2-2) para mostrar imágenes de fútbol en la película 'Se acabó el Curro' (1983). En el comienzo del mismo se lo puede ver mientras se saca un hombre de encima con la camiseta número 10. Ese registro fílmico es de lo poco que puede encontrarse sobre él.

El reencuentro con Diego Maradona

En la visita de Gimnasia a Rosario se produjo el encuentro entre, dicen, dos de los mejores de la historia del fútbol argentino. Y qué mejor que el propio relato de Carlovich. "Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso: 'Trinche, vos fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'. Ahora puedo partir tranquilo", reveló.