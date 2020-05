Ídolo del Manchester United destrozó a Di María: "Jugó como una cloaca"

El entrenador inglés, Gary Neville, quien jugó 19 años y 602 partidos en el Manchester United de la Premier League, criticó hoy al argentino Ángel Di María, actualmente en el París Saint Germain francés, y calificó de "fracaso" su paso por el club británico.



"Di María fracasó en el United y quizás debió inspirarse en su compatriota Sergio Agüero en el City en lugar de poner excusas", dijo Neville, el sexto jugador que más partidos jugó en la historia del seleccionado inglés en la historia con 85



Las declaraciones de Neville, publicadas en Goal.com, se motivan en la crítica de la esposa del Di María, Jorgelina Cardoso, a la ciudad de Manchester: "No me gustaba nada de nada. La gente toda flaquita, prolija, raro. Vas caminando y no sabés si te van a matar o qué. La comida es asquerosa".





Neville apuntó con dureza contra Di María: "Jugó como una cloaca en el United, fue horrible. Yo tenía grandes expectativas y una especie de emoción cuando vino al club pensando que habíamos fichado a un mejor jugador".



Durante el paso de Di María por Manchester, tras un pase de 74 millones de dólares adquirido al Real Madrid, la casa del argentino fue robada.



Neville puntualizó al respecto: "Voy a defender mi ciudad a fondo.Tuvieron una mala experiencia, desafortunada, en donde hubo un robo que realmente perjudicó su paso por aquí y oscurece la visión de la ciudad, porque creo que hay gente decente aquí".



El ex entrenador del Valencia de España siguió con la crítica al jugador que sumó 32 cotejos y cuatro tantos en Manchester: "Lo que le diría a Di María que tal vez tenga que mirar al otro lado de la calle y ver a su compañero argentino Pablo Zabaleta, que ha trabajado bien en Manchester City a lo largo de los años y parece no tener prisa por irse".