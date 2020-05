El Tomba tiene su primera baja y podría perder a una de sus figuras

Es nulo el movimiento en el mercado de pases. El parate por la pandemia puso a los clubes en stand by y solamente se habla de contratos que se vencen teniendo en cuenta que nadie sabe cuándo volverá a rodar la pelota en el país.

Godoy Cruz no está ajeno a esta problemática y hoy se confirmó que Joaquín Mateo dejará el club. El delantero, que llegó el año pasado desde Gimnasia y Tiro de Salta, vino como una apuesta pero no logró tener minutos en la Superliga. El contrato del jugador vence el 30 junio y tanto el club como el delantero no tienen intenciones de renovar el vínculo.

Pero lo que genera más preocupación es que Rodrigo Rey podría dejar el club. El presidente del club, José Mansur, señaló que desea su continuidad pero aclaró: "Nos encantaría que se quede, pero nosotros no nos podemos hacer cargo del pago. Lo única forma que siga es que el club Griego se haga cargo".

A Enzo Ybáñez y Richard Prieto también se les corta el vínculo el próximo mes aunque hasta el momento no hay mayores precisiones sobre el futuro de ambos. Jaime Ayoví, en tanto, viajó a Ecuador para estar con su familia y también están negociando su continuidad.