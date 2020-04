Rodrigo Rey: "La única fuerza que tenemos es parar el fútbol"

Rodrigo Rey habló sobre la situación actual en el fútbol argentino y, aunque reconoció que Godoy Cruz está al día con el plantel, el panorama para otros jugadores es difícil, tienen sueldos atrasados desde enero y que los dirigentes no consultaron a los futbolistas para tomar decisiones. "La única fuerza que tenemos nosotros ante todas estas situaciones adversas es la de parar el fútbol", aseguró.

"Los verdaderos protagonistas somos nosotros y nos molesta que tomen decisiones sin consultarnos. Queremos que haya pelea por el descenso dentro de la cancha y que haya competitividad en el fútbol", aseguró en concordancia con las palabras de Marchi, titular del gremio de futbolistas. "Los capitanes de los clubes queremos que haya descensos. Eso le da jerarquía y competencia al fútbol y hace que haya mejores planteles. Nos sorprendió la decisión de AFA porque no consultaron a nadie", continuó.

"Queremos que los clubes que tienen deudas cumplan con sus obligaciones. Hay muchos que deben desde enero y eso no tiene nada que ver con el Coronavirus", afirmó el capitán del Tomba. Además de plantear la solidaridad con los compañeros que no cobran, explicó que tampoco están de acuerdo con anular los descensos porque eso puede hacer que muchos clubes se deshagan de algunos contratos sin correr el riesgo de perder la categoría. "La única fuerza que tenemos nosotros ante todas estas situaciones adversas es la de parar el fútbol. Los únicos favorecidos acá son los clubes y no nos consultaron nada. Una de las opciones es parar de jugar", aseguró.