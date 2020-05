El fuerte pedido de Fabio Capello al gobierno italiano

El experimentado director técnico italiano Fabio Capello pidió claridad al gobierno de su país sobre el eventual reinicio de la actividad formal del fútbol, que solo reanudó entrenamientos a nivel individual.



En diálogo con Radio1, el entrenador de 73 años fue consultado sobre la actualidad del fútbol italiano, que espera el permiso gobierno para activar el protocolo que habilite reanudar los entrenamientos colectivos.



Sassuolo dio el puntapié inicial en lunes pasado con prácticas individuales, mientras que otros equipos abrieron sus centros deportivos para que los jugadores que deseen realizar ejercicios tengan el espacio disponible.





Uno de esos equipos es Milan, al cual Capello dirigió en tres ocasiones guiándolo a ganar nueve títulos, incluido uno de la Liga de Campeones de Europa y de la Copa Intercontinental.



"Me gustaría saber a dónde va Milan. Un poco como el gobierno. Milan todavía no se movió, el gobierno se mueve agitando todas las partes sin una línea bien clara. Así que paradójicamente Milan está mejor", ironizó Capello.



El también ex DT de Roma, Real Madrid, de España, y Juventus aseguró estar a favor del reinicio de la Serie A "por varios motivos", entre ellos por todas las personas que trabajan alrededor del fútbol.



"Esto es importante para toda la gente que trabaja. También psicológicamente daría un poco de alegría a todos aquellos que tendrían la posibilidad de ver los partidos. Creo que sería muy importante, aunque hay muchos problemas", lamentó Capello.



La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) deberá adecuar su protocolo a pedido del gobierno para obtener el permiso del reinicio de los entrenamientos colectivos desde el 18 de mayo y sólo después considerar el reinicio del campeonato, informó la agencia ANSA.