Siguen las malas noticias para Rojo por sus actitudes en cuarentena

El actual entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, manifestó “no estar sorprendido” por la conducta del defensor platense Marcos Rojo, hoy a préstamo en Estudiantes, que durante la semana pasada fue filmado fumando y jugando con amigos a las cartas, en pleno aislamiento social por la pandemia del coronavirus.



“No estoy sorprendido por su comportamiento” expresó el director técnico noruego, según reprodujo el diario ‘The Times’.



Días atrás, el defensor, de 30 años, resultó objeto de una polémica, al ser fotografiado junto a amigos, mientras jugaba al póker, en el marco de la cuarentena.



La escena no fue bien recibida por Manchester United, club dueño de su ficha. Según testimonios del periódico ‘The Guardian’, la institución de Old Trafford está “decepcionada” por la actitud del ex jugador del seleccionado argentino.



En principio, el club británico tiene previsto “negociar”, según la misma fuente, al defensor, cuando aparezca una “oferta convincente”.



Rojo, a préstamo en Estudiantes de La Plata, tiene contrato con la entidad ‘pincha’ hasta el próximo 30 de junio. Luego debería retornar al Manchester United, club al que debería estar vinculado hasta mediados del 2021.