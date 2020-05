¿Quién es el delantero argentino al que sigue Francesco Totti?

Francesco Totti, símbolo de la Roma y del fútbol italiano, colgó los botines hace unos tres años pero sigue metido en el mundo del fútbol, ahora como representante de jugadores. En esa función, reveló que está siguiendo de cerca a un delantero nacido en nuestro país.

En una charla en vivo por Instagram con Christian Vieri, ex compañero suyo en la Nazionale Italiana, contó que "estoy tratando con un jugador de Argentina. Uno fuerte, fuerte, fuerte. Es mediapunta, atacante".

¿De quién se trata? Por el momento, Totti juega al misterio y habrá que esperar para ver si logra cerrar un acuerdo y revelar finalmente su nombre. "¡No! No digo el nombre, no estoy loco. Si no, con el coronavirus y todo, salen a buscarlo", respondió el ex capitán de la Roma ante la consulta del Toro, quien reconoció que en Argentina "hay muchos buenos".

Totti no brindó más detalles y dejó las incógnitas en el aire. ¿Será un juvenil o alguien de experiencia? ¿Juega en el fútbol argentino y ya emigró al exterior?