Batista reveló una increíble bronca de Lautaro y lo imagina en dupla con Suárez

Fernando Batista, DT de los seleccionados nacionales Sub 20 y Sub 23, brindó una extensa entrevista al diario catalán Mundo Deportivo en la que le dedicó un pasaje al delantero Lautaro Martínez, al que dirigió en la Albiceleste, revelando detalles que sacan a relucir la ambiciosa personalidad del Toro y asegurando, además, que tranquilamente podría formar dupla con Luis Suárez en el Barcelona.

El Bocha contó una ocasión en la que fue a ver el clásico entre Inter y Milan, cuando Lautaro hacía poco que había llegado al Inter. El Neroazzurro perdió 1 a 0 y el atacante argentino lo vio desde el banco de los suplentes, situación que le generó un gran fastidio. "Pasé por el vestuario, charlamos un ratito y me sorprendió diciendo que no aguantaba sin jugar, que se quería ir. Lo frené enseguida y le pregunté: '¿Dónde pensás ir? ¿Querés volverte a Argentina? A ver, decime una cosa: ¿ahora con qué equipo les toca jugar?’. Y él me contestó que el próximo rival era el Barcelona. ‘¿Eso querés perderte yéndote? Tenés que ser paciente’, le dije. Ahí me pareció que se tranquilizó. No es que me hizo caso a mí, por supuesto. Pero esta anécdota marca su personalidad”.

Además, ante el deseo del Barcelona de contratar a Lautaro Martínez en el próximo mercado de pases, Batista considera que podría adaptarse fácilmente ante el fútbol español, ya que allí los defensores no son tan aguerridos como en Italia, donde ya ha mostrado todo su potencial, y lo imagina en dupla con Luis Suárez.

Fernando Batista.

"Los que juegan bien y son inteligentes pueden hacerlo. Por eso Suárez y Lautaro podrían jugar juntos sin problemas. Hoy mismo se encuentra un ejemplo en el Inter. Lautaro convive sin problemas con Lukaku. Tienen características parecidas y sobresalen los dos. Cuando uno va por el medio, el otro sale a la banda. No se superponen. Se buscan", comenzó analizando el Bocha.

Y cerró diciendo que "sería una gran preocupación para los defensores rivales. Después, por supuesto, está la idea del entrenador. Si quiere jugar con un 4-3-3, habría lugar sólo para uno de los dos. Pero con esas dos bestias arriba tendría una gran ventaja. Esto además le entregaría más opciones de pase a Messi, que ahora viene un poco más de atrás. Yo no dudaría: jugaría con Suárez y Lautaro juntos”.