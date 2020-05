La noche en que Bryant y Jordan se juntaron a cenar y debieron huir

La serie documental The Last Dance, de ESPN y Netflix, está sacando a la luz muchos detalles de la carrear de Michael Jordan y sus históricos Chicago Bulls, y en las últimas entregas la condición de estrella de MJ ha sido uno de los temas centrales. Al respecto un ex compañero suyo, BJ Armstrong, contó que "Michael fue la primera persona que me mostró lo que significaba ser una estrella, pero no puedes ser una estrella si no aceptas todo lo que eso conlleva".

"Entendimos la presión que soportaba, él entendió lo que necesitábamos y nos convertimos en un grupo especial de personas que se unieron", agregó Armstrong, presente en los títulos de 1991, 1992 y 1993.

Y sobre las cosas que conllevan el ser una estrella, Armstrong contó un particular episodio que se dio en 2014 en la ciudad de Los Angeles, cuando se juntó a cenar con Micheal Jordan y Kobe Bryant, quienes pasaron toda la velada hablando de básquet, como no podía ser de otra manera.

"Yo estaba allí sentado escuchándolos hablar. Iban a cosas muy de detalle, sobre el juego de pies, cómo se entrenaban, cómo se preparaban, cómo afrontaban el partido mentalmente. Tenían mucho respeto por el básquet. Me hubiera gustado verlos jugar uno contra el otro en los mejores momentos de sus carreras”, relató.

BJ Armstrong.

Armstrong recordó que durante la noche se corrió la voz de que Jordan y Bryant estaban cenando allí y se congregó una multitud. Finalmente, uno debió salir por una puerta trasera, otro por una puerta lateral y Armstrong se quedó para luchar contra aquella multitud de fanáticos. "Fue un caos", aseguró.

Finalmente, BJ Armstrong fue contundente al decir que, luego de vivir lo que vivió al lado de MJ, "no le deseo el estrellato a nadie. Cuando escucho a la gente decir, ’este tipo es una estrella’, siempre digo, ‘buena suerte con eso’. Lo que se necesita para ser una estrella a ese nivel está mucho más allá. Siempre tienes que estar a tope con lo que pasa a tu alrededor. No hay preparación para eso. Yo siempre digo que Air Jordan fue genial, pero yo siempre recuerdo a Michael, el muchacho”.