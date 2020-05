Batista reveló intimidades de vestuario: los cruces Maradona-Bilardo y Messi-Riquelme

Sergio Batista le ha dedicado gran parte de su vida a la Selección argentina. Primero como jugador, consagrándose campeón del mundo en México 1986, y luego como entrenador de juveniles y de la mayor, donde no tuvo el mismo éxito. En una charla por Instagram con TNT Sports, el Checho contó algunas intimidades de vestuario que vivió como futbolista y como director técnico de la Albiceleste, involucrando a figuras de peso como Diego Maradona, Carlos Bilardo, Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

En primer lugar, el ex DT del Tomba recordó un cruce que tuvieron el 10 y el Narigón en el inicio del Mundial Italia '90, tras la derrota del partido debut. "Después de perder con Camerún, Carlos nos juntó a todos y nos echó la culpa de todo a los campeones que quedábamos del ’86. Ahí Diego se re calentó y dijo que se quería ir. Con Oscar Ruggeri pudimos pararlo y hablar con Carlos, que nos explicó que no podía tirarle la responsabilidad a los chicos nuevos porque no los levantaba más", relató Batista.

El resto, es historia conocida: Maradona siguió y, a la postre, Argentina fue subcampeona de ese Mundial tras perder la final contra Alemania, aunque el equipo no llegó a su máximo rendimiento. "De los que habíamos jugado el ’86, la mayoría no estábamos bien para el ’90 y el grupo tampoco se hizo tan fuerte. No hubo tanto ensamble entre los jóvenes y los grandes, la idea de Carlos capaz no se captó tanto y eso hizo que no jugáramos bien", explicó el Checho.

Luego, como entrenador, le tocó dirigir a figuras como Messi y Riquelme, con quienes logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. "Me había llegado el rumor que Messi y Riquelme no se llevaban bien. Nos juntamos los tres, charlamos y tuvieron una convivencia excelente. Ahí Román fue muy importante, porque de a poco fue acercándose a Lionel".

Sobre esa experiencia, Batista aseguró que "disfruté mucho de los Juegos Olímpicos y de ese grupo, que quería sí o sí ganar la medalla dorada. No existía otra cosa para ellos, me llevé una sorpresa por la humildad y el respeto que tuvieron para conmigo".