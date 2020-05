Jugoso reportaje a Luis Islas, hablando de Maradona, la Selección y mucho más

El ex arquero Luis Alberto Islas, actual DT de Sol de América de Paraguay, rindió tributo a su amigo Diego Maradona en un repaso del tiempo que compartieron como compañeros en el seleccionado argentino en distintas etapas, en un mismo cuerpo técnico y como rivales.



En diálogo con Télam, Islas también explicó cómo vive la cuarentena en el país vecino, alejado de su familia, afincada en la Argentina, al cabo de 75 días.



El ídolo de Independiente habló de las diferencias y similitudes de los equipos mundialistas de 1978 y 1986, analizó el presente del seleccionado argentino y reveló su mayor decepción deportiva.



¿Cómo es su relación con Diego Maradona?



Islas: A Diego lo adoro y quiero verlo siempre feliz. Tuve el privilegio de ser compañero de selección, enfrentarlo en un campo de juego y tuve el placer de dirigir junto con él. Cada uno con sus formas, hicimos un trabajo extraordinario. En Fujairah (Emiratos Árabes Unidos) terminamos invictos, no perdimos un solo partido. Y a Dorados de México lo agarramos último y lo llevamos a jugar una final. No hicimos otra cosa que ganar. Hoy quiero verlo feliz, que le vaya bien a Gimnasia, pero mucho más a Diego. Me parece fantástico lo que hace el fútbol argentino con los homenajes y los distintos sillones que le preparan.



¿Cómo es Maradona como entrenador?



Con Diego nos une la misma pasión que es el fútbol. Él a su forma y yo con la mía. Nos entendíamos a la perfección. Estábamos en el armado del equipo permanentemente. En la toma de decisiones hablábamos siempre. Hicimos una dupla extraordinaria. Cuando terminaban los partidos, como entrenador, disfrutaba verlo cómo bailaba, abrazaba y cantaba con los jugadores. Me sentaba en el banco del vestuario y lo disfrutaba, me relajaba así.



Ricardo La Volpe dijo hace poco que la selección de 1986 no existía sin Diego Maradona, ¿comparte esa apreciación?



Respeto 100% a la selección del '78 porque nos sacó campeones del mundo, a su entrenador (César Menotti) y su fantástico equipo. La respeto mucho. Y soy parte de la campeona del mundo del '86 que fue un equipazo, con un técnico fantástico (Carlos Bilardo), un grupo de jugadores notables, y un Diego extraordinario, superlativo. La selección argentina del '86 fue un equipazo. Individualmente increíble y encima teníamos al número uno del mundo en gran forma. No me interesa entrar en polémicas. Somos campeonas las dos y tenemos que respetarnos entre todos.



¿La del '86 fue la mejor que integró a nivel de selecciones?



La del '94 también fue brillante, con un gran equipo. Las dos, desde lo individual y grupal, fueron equipazos. Si analizás los jugadores de cada una, te das cuenta y además con la suerte de haber tenido a Diego en ambas.





Siempre nos quedaremos con la espina de saber qué hubiese pasado si el incidente con Diego no hubiese ocurrido, ¿no le parece?



Éramos campeones, no tengo la menor duda. Estábamos fantástico y Diego también. Creo en mi compañero, en mi amigo, Diego Maradona, creo en ese plantel. Para mí nos quisieron sacar del Mundial. Diego estaba perfecto, estaba entrenando todo el día.



¿Fue su mayor amargura deportiva?



Sí, porque estábamos muy bien. Empezamos bárbaro contra Grecia y Nigeria, con gran funcionamiento, con idea, con un gran entrenador como Alfio Basile, pero algo raro pasó.



¿Le gusta el trabajo de Scaloni en la selección?



Se está haciendo un buen trabajo. Lo veo bien y quiero que le vaya bien a la selección. He visto jugadores firmes en la nueva selección, están en busca de un gran equipo y ojalá eso pueda suceder.



¿Armani o Andrada?



Los dos están pasando un momento muy bueno. El arco de la selección argentina está cubierto. Si fuese el entrenador tomaría la decisión en el día a día con los jugadores, pero el nivel de Armani en River y el de Andrada en Boca, es fantástico.



¿Cómo afronta la cuarentena en Paraguay?



Estoy en Sol de América que es un club fantástico. Futbolísticamente nos va muy bien. Es una pandemia que sorprendió a todos. Llevo más de 70 días trabajando de manera virtual con el equipo. Espero que termine lo más rápido posible porque me tocó lejos de la familia, porque cuando estaban por venir, se produjo todo esto y estar lejos de la familia es muy difícil. En todos lados donde trabajé, como jugador y técnico, lo hice con la familia conmigo. Extraño mucho a mis hijas y a mi señora. La tecnología te permite estar comunicado y verte permanentemente, eso está bueno.



¿Cómo viven los paraguayos esta pandemia de coronavirus?



Paraguay, estoy seguro y convencido, que fue el primer país que tomó medidas prontas y muy buenas. Lo recuerdo porque el 12 de marzo estábamos concentrados y el presidente me avisó que el campeonato se suspendía. Desde ahí hicimos la cuarentena y se tomaron medidas. El país trabajó muy bien en ese aspecto.



¿Qué le llega desde Argentina, qué opinión tiene del país?



Me informo permanentemente con mi familia y amigos. Esta cuarentena sorprendió a todos, al mundo en general. Quiero ver al pueblo argentino sano y bien. Valoro a todos los que trabajaron para cuidar a los que están en Argentina. Le deseo lo mejor al presidente, Alberto Fernández, porque si mi familia está bien, yo también estoy bien. También digo que hay que cuidar anímicamente a la gente, que necesita trabajar, necesita comer. Ojalá, de a poco, Argentina empiece a caminar, a funcionar, con una vida medianamente normal.