El duro mensaje de Michael Jordan por el asesinato de George Floyd

La muerte de George Floyd ha hecho explotar a la comunidad negra que pide terminar con el racismo y la desigualdad y que ha provocado que varios deportistas hayan alzado la voz contra la violencia policial contra los ciudadanos de color. Una campaña a la que se ha sumado Michael Jordan con un comunicado en el que muestra su enfado y su posición ante todo lo que está sucediendo.

"Estoy triste, profundamente dolido y furioso. Veo y siento el dolor y la frustración de todos y me posiciono con todos los que se han levantado contra el racismo y contra la violencia contra la gente de color que está arraigada en este país. Ya hemos tenido suficiente", escribe.

Y continúa: "No tengo la respuesta, pero nuestras voces unidas nos dan fuerza ante la imposibilidad de ser divididos por los otros. No podemos dar la espalda a tanta brutalidad sin sentido. Nuestras voces unidas tienen que servir para presionar a los políticos, para que cambien las leyes".

El comunicado sorprendió a muchos debido a que Jordan no se caracteriza por sus expresiones y adhesiones políticas o sociales. De hecho, uno de los capítulos del documental The Last Dance cuenta que se negó a tomar partido públicamente por un candidato afroamericano del partido Demócrata en las elecciones a senador de 1989 en Carolina del Sur.