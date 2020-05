Un futbolista contó por qué Riquelme se alejó del Villarreal

Marcos Senna es un ex futbolista que nació en Brasil, pero se nacionalizó español y tuvo la oportunidad de representar a la selección española en el Mundial de Alemania 2006 y la Eurocopa 2008, torneo en el que se consagró campeón.

El ex volante jugó en varios equipos de Brasil y cerró su carrera en el New York Cosmos de la MLS. Sin embargo, Marcos Senna dejó una huella importante en Villarreal, donde estuvo durante once temporadas y tuvo la oportunidad de compartir plantel con Juan Román Riquelme.

Sin ir más lejos, Senna contó detalles de la personalidad de Román y dejó frases que llamaron la atención: "Mis compañeros y yo aprendimos mucho con Riquelme, pero en el vestuario era difícil detectar su personalidad. Era cerrado, muy de los suyos. Si entrenábamos a las 10:00, aparecía 09:50, entrenaba y se iba".

"La razón por la que se fue Riquelme de Villareal comenzó en una pretemporada. Él quería volver más tarde, terminó presentándose cuando correspondía, pero el clima ya no era el mismo. Ahí sé quebró la relación... A mí entender, (Manuel) Pellegrini fue más importante que Riquelme en Villareal", admitió Senna, en diálogo con Secta Deportiva.

Por último, el ex futbolista se tomó unos minutos para opinar sobre Marcelo Gallardo: "Creo que Gallardo tarde o temprano va a estar dirigiendo un grande de Europa, salvo que él no quiera. Tenemos la curiosidad de saber como le iría en un club de élite del viejo continente", cerró.