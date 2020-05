Muere por volver a Boca, su contrato termina y su club aún no le renueva

A falta de un mes para el 30 de junio, día en que vence su contrato, el delantero argentino Oscar Trejo, uno de los integrantes con más peso dentro del vestuario del Rayo Vallecano, no ha sido contactado por la dirigencia del club para renovar el vínculo. En abril confesó que si lo llamá Riquelme para volver a Boca Juniors le dice que sí automáticamente sin pensarlo.

Fuentes del club informan a la agencia EFE que con doce partidos por disputar aún de la presente Liga y en plena lucha por ascender a Primera "no es momento de pensar en la próxima campaña, sino de centrar todos los esfuerzos en retomar la competición con buenos resultados para meterse entre el grupo de equipos con opciones de subir".

Al Rayo le quedan doce partidos para terminar la temporada y actualmente es undécimo con 40 puntos, a seis de la sexta plaza que ocupa el Elche. Su primer partido en la vuelta de la competición será la segunda parte del duelo aplazado el pasado 15 de diciembre de 2019 frente al Albacete, que se retomará en Vallecas sin público, con empate a cero y diez jugadores en el conjunto manchego.

El club madrileño sigue confiando en ascender a Primera, un objetivo tras el cual, si finalmente se logra, tendría que recomponer en gran parte su plantilla.

Oscar Trejo es actualmente el segundo jugador más utilizado del plantel esta temporada con 2.216 minutos. Al argentino, de 32 años, le gustaría quedarse en el Rayo y le dará "prioridad" si se ponen en contacto con él para renovarle, según informó a EFE el propio jugador, aunque también en abril manifestó su deseo de regresar a Boca, club en el que hizo las inferiores y del que se fue de manera conflictiva en 2007.

"Todavía no he decidido qué voy a hacer, pero si me llama Riquelme y me dice que si quiero volver ni lo pienso. Le digo diez veces sí antes de que termine la frase. Es algo que me encantaría", declaró en abril el jugador.

Trejo vive su segunda época en el Rayo. La primera fue en la campaña 2010/2011, tras la cuál se marchó al Sporting de Gijón. En 2017 regresó y fue una pieza fundamental en el ascenso a Primera de 2018 con 12 goles. En su segunda campaña, la 2018/2019, su papel fue más irregular con solo un tanto.