Messi solicitó ayuda para Unicef Argentina

u00bfSabu00edas que los niu00f1os y las niu00f1as son las vu00edctimas ocultas del coronavirus? En este momento tan difu00edcil para mi pau00eds y el mundo, me sumo a @unicefargentina para ayudar a que mu00e1s chicos y chicas reciban una alimentaciu00f3n adecuada y no se enfermen. Porque IMPORTAN SIEMPRE y cada minuto cuenta, sumu00e1 AHORA tu apoyo en www.unicef.org.ar/dona ______________ Did you know that boys and girls are the hidden victims of the coronavirus? During this difficult time for my country and the world, I support @unicefargentina so that more boys and girls receive adequate food and stay safe. Because they ALWAYS MATTER and every minute counts, support NOW at www.unicef.org.ar/dona #ImportanSiempre #COVID19