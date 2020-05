Fognini aprovechó el receso y se operó los dos tobillos

El tenista italiano Fabio Fognini, undécimo en el ránking mundial de la ATP, se sometió hoy a una doble operación en los tobillos que le generaron molestias en los últimos años, aprovechando el receso de la competencia a raíz de la pandemia de coronavirus.



"Me realizaron una artroscopía en ambos tobillos, me habían generado problemas en los últimos años", publicó el tenista nacido en San Remo hace 33 años en su cuenta de la red social Twitter.



Fognini, quien conquistó nueve títulos durante su carrera, el más importante en el Masters 1000 de Montecarlo, en 2019, no tuvo un buen inicio de temporada, ya que tras alcanzar los octavos de final en Australia, luego cayó en las primeras rondas de los ATP de Rotterdam y Dubai, y no tomó parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que incluyó Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago.





El tenista es el segundo italiano en el ránking mundial de la ATP detrás del 'top ten' Matteo Berrettini (8) y por delante de Lorenzo Sonego (46), Jannik Sinner (73) y Gianluca Mager (79).



El tenis profesional está paralizado desde el 8 de marzo pasado y en principio hasta el 31 de julio a raíz del coronavirus, tanto el circuito de la ATP como de la WTA..