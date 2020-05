El Chelo Delgado admitió que evaluarán la situación de Villa

El ex futbolista de Boca Juniors, Marcelo Delgado, integrante de la secretaría técnica del club, admitió que esperan una resolución de la justicia en la situación que atraviesa el delantero colombiano Sebastián Villa, denunciado por violencia de género, y que evaluarán su caso si existen ofertas del exterior para que continúe su carrera.



"Villa es el mejor delantero del fútbol argentino y fue determinante en la Superliga que se ganó en marzo último. Esperamos lo que determinará la justicia para evaluar su futuro en la institución y los pasos a seguir. Nunca hablamos de un trueque como se comentó en los medios durante estos días, obviamente si surge una oferta será evaluada", comentó el "Chelo" Delgado, en declaraciones a TNT Sports.

El ex delantero, nacido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, hace 47 años, fue pieza clave en el exitoso ciclo de Carlos Bianchi como DT de Boca, en el lapso en el que se sumó al club entre 2000 y 2003, e integra el área fútbol que preside Juan Román Riquelme, junto a otros ex destacados futbolistas como el colombiano Jorge Bermúdez y Raúl Alfredo Cascini.



El "Chelo" se refirió también a otros temas que preocupan al "Mundo Boca" como las renovaciones de contrato de Carlos Tevez y Mauro Zárate, y la continuidad de Franco Soldano, quien está a préstamo hasta el 30 de junio y se intentará renovar con el club dueño de su pase, el Olympiacos de Grecia.



"Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Vamos a hacer el esfuerzo por estos tres jugadores que pidió el entrenador Miguel Angel Russo que se queden. Con Tevez la intención es acordar su continuidad, lo mismo con Zárate y Soldano, esperemos que lo podamos definir rápido", añadió el ex delantero de Rosario Central y Racing Club.

En cuanto a la salida del arquero Marcos Díaz, cuyo préstamo vence en junio y se le avisó que no se lo renovarán, Delgado adelantó que no habrá vuelta atrás y que se irá de Boca.



"Lamentablemente Marcos Díaz no seguirá en Boca. Su contrato vence el 30 de junio y Russo le manifestó que no lo tendrá en cuenta. Lo estuvimos llamando pero desgraciadamente no lo pudimos ver para decírselo cara a cara por la situación de aislamiento social, pero se lo hicimos saber con tiempo para que pueda buscarse otro club. Estamos muy agradecidos y le deseamos lo mejor", concluyó Delgado.



El plantel de Boca ingresó ayer en un período de licencia hasta el 8 de junio y luego seguirá desarrollando los trabajos físicos individuales mientras sigue a la espera que vuelva el fútbol que esta suspendido desde el 20 de marzo cuando fue decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio por parte del gobierno nacional a raíz de la pandemia de coronavirus.