La postura de Atlanta en la definición de la Primera Nacional

Alejandro Korz, vicepresidente de Atlanta, protagonista del actual campeonato de la Primera Nacional, manifestó que el parate de la actividad por el coronavirus obligará a las instituciones a pensar en “plantear contratos por 18 meses”.



“Lo ideal sería plantear contratos por 18 meses, a partir de que muchos vínculos se vencen en junio próximo”, destacó el dirigente de la entidad de Villa Crespo, que lidera la zona A de la competencia, al disputarse 21 jornadas sobre 30 posibles.



El torneo de la Primera Nacional se interrumpió a falta de nueve fechas, pero desde la AFA entregaron el guiño de que “los ascensos se definan en cancha”, razón por la cual la definición del torneo se daría “cuando las autoridades sanitarias así lo establezcan” comunicó el ente rector del fútbol argentino.

“Estamos con una posibilidad de ascenso y no sabemos bien en qué categoría jugaremos el año que viene. Pero nuestra idea es proponerles contratos de 18 meses a los jugadores cuyos vínculos se terminan el 30 de junio”, apuntó el directivo ‘bohemio’ en declaraciones al programa ‘El Ascenso x 3’, de la FM 94.7.



“La AFA dijo que los ascensos se dirimen en cancha. Pero a nosotros no nos gustaría que la competencia se resuelva con un plantel diferente al que tenemos hoy. Si es así no lo jugaríamos”, alertó Korz.



El vicepresidente de Atlanta aseguró que el plantel ‘bohemio’ está “al día y cobró abril”, aunque descartó que los futbolistas “puedan estar mucho tiempo sin cobrar”.



“Los jugadores del plantel tienen salarios acordes a participar de la segunda categoría del fútbol argentino. No ganan fortunas ni son millonarios”, aclaró el dirigente.