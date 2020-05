Ganó medalla de plata en Pekín y fue arrestado por agresión sexual

El exjudoca surcoreano Wang Ki-Chun, subcampeón olímpico en los Juegos de Pekín 2008, fue arrestado en su país bajo el cargo de agredir sexualmente a una adolescente, según una información de la agencia de noticias Yonhap que este domingo recoge el medio especializado Inside The Games.



La Agencia de Policía del Distrito de Daegu confirmó el arresto de Wang, después de una denuncia contra el exjudoca en marzo, pero no aportó más detalles al respecto debido a la investigación.



Wang Ki-Chun ya fue arrestado en 2009 por un incidente en un club nocturno. Según los informes, abofeteó a una mujer después de un altercado pero no se presentaron cargos en su contra al haber llegado a un acuerdo