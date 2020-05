La tremenda confesión de Centurión tras la muerte de su novia

Ricardo Centurión le dio una larga entrevista a TyC Sports y, entre otras, reconoció que pensó en quitarse la vida después de la muerte de su novia Melody Pasini, quien falleció producto de un paro cardíaco cuando conducía su auto.

“Lo mío fue muy rápido, los golpes míos fueron muy rápidos (también había perdido a su abuela poco antes de la muerte de su pareja) y si no me levantaba a los dos días creo que yo terminaba con mi vida”, aseguró Centurión.

“No fue así, no era el momento para mí”, expresó el futbolista de Vélez y contó que tenía que continuar para ser un orgullo para su abuela y la novia.

“Es algo inexplicable, estoy viviendo un sueño. Sé que la realidad es esta, me tengo que levantar y seguir”, afirmó Centurión y destacó: “Cuando despedí a mi novia, al otro día ya está… Pero verla a mi vieja, a mi hermana… Era poner un freno, mirarnos a la cara, estar unidos o se iba todo al carajo”.

Centurión le agradeció a todos los que le enviaron un mensaje en este mal momento y reconoció que en estos días no estaba con ganas de practicar con sus compañeros vía zoom.

“Encontrarme con mis compañeros después de esto era para darle un abrazo, no por cámara, no me sentía para entrenarnos detrás de una cámara”, reconoció.

En tanto, Centurión afirmó que necesita volver a jugar para despejarse en este duro momento y cerró: “Estaría en un grito de gol mi desahogo, en esa pasión que tiene el futbol, hoy no lo puedo hacer”.