Gareca explicó el por qué de su look "naufrago"

Ricardo Gareca está cumpliendo con la cuarentena en Perú, la cual es tan estricta como la que se lleva a cabo en Argentina, por lo que el entrenador está sin poder ver tanto a su mujer como a sus hijos y nietos. “Estoy pasando la cuarentena con mi perra, sólo salgo a hacer las compras", le contó a Marcelo Benedetto en Radio Del Plata.

Apenas comenzada la entrevista, el DT de la selección de Perú fue consultado por su abultada barba y la foto que se hizo viral en redes. "En un momento dije que no me iba a afeitar hasta que terminara esto. A veces pierdo un poco la noción de los días, creo que vamos 70 y algo ya. Me hablaron mucho de mi barba, pero yo decidí pasar la cuarentena así. Ahora no voy a sacármela hasta que vuelva a mi vida normal, fue creciendo más y más y ya necesito la ayuda de un barbero, ja. Para mí es algo nuevo, nunca la he tenido tan larga", relató.

Noticias Relacionadas Gareca aseguró adónde le conviene dirigir a Maradona

El look de Ricardo Gareca: