Gareca aseguró adónde le conviene dirigir a Maradona

El entrenador del seleccionado de Perú, el argentino Ricardo Gareca, afirmó hoy que Diego Maradona "merecer dirigir un equipo con figuras" en relación a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde peleó la permanencia en la Superliga hasta la suspensión por coronavirus.



"Diego (Maradona), que está en la mira de todo el mundo, se merece un equipo de figuras. Creo que Diego nunca tuvo el equipo que deben que tener los grandes. Lo tuvo en la Selección Argentina y no hizo un mal papel, pero también tiene muchos detractores", apuntó el ex director técnico de Vélez en diálogo con radio Del Plata.



"Toda la vida Maradona se manejó en ese contexto, pelear en zona de descenso no sé si es para él. Creo que sería mucho más productivo en un tipo de escenario en el que pueda ser campeón", deseó Gareca.





Por su parte, el "Tigre" relató cómo es su día a día en Lima, capital peruana, país en el que ya hubo más de 142 mil contagios y poco más de 4.000 muertes.



"Estoy cuidándome mucho, acatando las medidas que establece el gobierno. Estoy pasando la cuarentena con mi perra, sólo salgo a hacer las compras", detalló.



En relación a Marcelo Gallardo, de River, lo calificó como "el mejor del país" y le valoró la "capacidad de reinventarse con diferentes sistemas de juego".